Rendőrség

Hárompercenként mértek be gyorshajtókat a 44-es főúton

Három óra alatt több mint hatvan gyorshajtót mért be a rendőrség traffipax készüléke a 44-es számú főúton, Békéscsaba és Kondoros között. A szabálysértő autóvezetők közül többen is 130 km/óra feletti sebességgel hajtottak. 2019.11.02 10:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt hónapokban országos szinten is megnőtt a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma. Békés megyében is több olyan súlyos baleset történt, amelynek oka a gyorshajtás volt. A rendőrség a szabálytalankodók kiszűrése érdekében folyamatosan ellenőrzi a sebességhatárok betartását. A 44-es számú főúton Békéscsaba és Kondoros között 2019. november 1-jén a déli órákban mért a traffipax. Ezen a napon három óra alatt 61 szabálytalankodóról készült képfelvétel, közülük többen is jelentősen túllépték a megengedett sebességhatárt. A gyorshajtók egy része 130 km/óránál is gyorsabban hajtott ott, ahol a szabályok 90 km/órás sebességet engednek meg.



Egy-egy útszakaszon a megengedett legnagyobb sebességet az út besorolása, minősége és környezeti sajátosságai alapján határozzák meg a szakemberek. A sebességhatár túllépése veszélyezteti a közlekedők biztonságát. A balesetek megelőzéséért legtöbbet a közlekedők tehetnek azzal, hogy betartják a szabályokat. Ne veszélyeztessék magukat, utasaikat és közlekedő partnereiket azzal, hogy gyorsan hajtanak.