Bűnügy

Több mint 1100 tő vadkendert találtak a kukoricásban Orosházán - videó

Több mint 1100 tő vadkendert találtak a rendőrök Orosházán egy tanya mögötti területen - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu honlapon.



A gyanú szerint kábítószert tartalmazó növények mellett a nyomozók a termesztéshez szükséges eszközöket is lefoglaltak.



A kendert kukorica között termesztették.



Az Orosházi Rendőrkapitányság az ültetvényt telepítő 47 éves orosházi férfit kábítószer birtoklása miatt őrizetbe vette. A gyanúsítottnak élettársa és két férfi is segített a növények gondozásában, ellenük is büntetőeljárást indítottak.