LGT-tagok koncertjén késeltek halálra egy apát a gyermekei szeme láttára Polgáron

Az LGT két tagjával és neves zenészekkel fel- álló Zenevonat épp Polgáron koncertezett, amikor egy férfi a nézőtéren szabályosan kivégezte régi haragosát. Az együttes észre sem vette a színpadról a drámai eseményeket - tudta meg a Bors.



A többgyermekes családapa, H. Ernő a Hajdú-Bihar me­gyei Polgáron akarta elvinni családját egy koncertre. A főtéren épp a Zenevonat nevű formáció koncertezett, amikor megjelent egy férfi, Szilveszter, aki már hónapok óta fenyegette H. Ernőt. Egyik pillanatról a másikra Ernőre támadt, és több késszúrással valósággal kivégezte őt. A késelést a gyerekek is végignézték - írja a lap.



A haldokló férfit a helyszínről kórházba vitték, de már nem tudtak segíteni rajta.



A tettes és az áldozat rossz viszonyban voltak, Szilveszter már hónapok óta fe­nyegette közösségi oldalakon Ernőt - tudta meg a lap.



Ismerősök szerint hetek óta azt ígérte, ha egyszer találkoznak, végez vele. "Senki nem gondolta komolyan, hogy megteszi. Azt hallottuk, hogy valamilyen féltékenységi mizéria állt a háttérben" - mondták.



A gyilkos a tömegben lopózott Ernő mögé, aki csak akkor vette észre, amikor egyszer a nyakába és többször a hátába vágta a kést. A rendőrök hamar kimentek, a gyilkos el sem mozdult a helyszínről.



Szemtanúk szerint a koncertet le sem állították a gyilkosság miatt. A Zenevonattal fellépett az épp a születésnapját ünneplő Karácsony János, az LGT gitárosa és Solti János, az LGT dobosa is. Az együttesben Heincz Gábor Biga is fellépett, ő is csak a koncert után értesült a történtekről, a színpadról semmit sem vettek észre.