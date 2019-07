Forma-1-es csapat kamionja szenvedett balesetet az M1-esen - fotók

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2019. július 29-én 11 óra 23 perckor az M1-es autópálya 121. kilométerszelvényénél. Eddig tisztázatlan okok és körülmények között egy Budapest irányába haladó tehergépjármű, a pályatesteket elválasztó szalagkorlátot átszakítva átsodródott a Hegyeshalom felé vezető oldalra, ahol a vízelvezető árokba borulva állt meg. A sérült sofőr ellátását a mentőszolgálat munkatársai megkezdték - közölte korábban honlapján a rendőrség.



A balesetet szenvedett kaionról több felvétel is készült, így egyértelműen kiderült, hogy a Forma-1-es Renault csapatának egyik járművéről van szó. Mint ismeretes, a hétvégén rendezték a Német Nagydíjat, míg most vasárnap a Magyar Nagydíj következik a versenynaptárban.

Később maga a csapat is közölte, hogy az ő kamionjukról van szó. Hozzátették, hogy a sofőr nem szenvedett súlyos sérülést.

We confirm that a Team truck was in an accident on the M1 in Hungary, near Gyor. The driver, who was driving within the respected regulations, is conscious and has not suffered serious injury. He's been transported to hospital for further checks. No other vehicles were involved.