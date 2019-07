Garázdaság

Verekedés a Fezen fesztiválon - megszólalt a főszervező

Komolyabb sérülés nem történt a székesfehérvári Fezen fesztiválon, a rendőrök egy embert állítottak elő a vasárnap hajnali verekedés után - közölte Kovács Antal, a rendezvény főszervezője hétfőn az MTI-vel.



A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság korábbi közleménye szerint vasárnap hajnalban érkezett bejelentés arról, hogy a zenei fesztiválon többen összeverekedtek. A rendőrök több embert igazoltattak, köztük egy 31 éves székesfehérvári férfit, aki a szóváltás során késsel fenyegetőzött, ellene garázdaság gyanúja miatt büntetőeljárás indult.



Az eset után a Fezen szervezői leállították a rendezvényt a közönség "maradéktalan biztonsága" érdekében.



Kovács Antal, a fesztivál főszervezője - miután egyeztetett az egyik székesfehérvári sértettel, a biztonsági cég képviselőivel, a rendőrséggel, valamint a színpadmesterrel és a műszaki vezetővel - hétfőn azt írta: vasárnap hajnalban, a vihar után egy 15-20 tagú csapat "összeakaszkodott" a fesztivál biztonsági szolgálatával, majd verekedés tört ki az egyik sátras színpad közelében. A rendbontókat kiterelték a sátor mellé, ott az egyik dulakodó kést rántott, erre körbezárták, elvették tőle a kést és megverték. Információi szerint érintettek voltak az esetben szurkolói csoportok is. Kovács Antal hozzátette: a rendőröket a fesztivál biztonsági szolgálata hívta ki. A rendőrség egy embert állított elő, azt, aki kést rántott és fenyegetett másokat.



A főszervező cáfolta azt a sajtóinformációt, amely szerint az őrök vihar elől menekülő embereket vertek volna. Úgy tudja, a biztonsági személyzetet senki sem jelentette fel a rendőröknél.



Úgy fogalmazott: ha a fesztivál biztonsági cége túllépte a hatáskörét, akkor azt számon kérik rajtuk és kötelezik őket az alkalmatlan munkatársak eltávolítására. Ha a 15-20 tagú csapat "volt az agresszor", akkor a beazonosítható rendbontókat többé nem engedik be a fesztiválra akkor sem, "ha lokálpatrióta fehérváriak" - írta Kovács Antal.



A vihar miatt maradt el, illetve szakadt félbe koncert, de előfordulhatott volna az is, hogy az időjárás miatt az egész területet ki kell üríteni - írta a főszervező.

