Bűnügy

Megbukott a poligráfos vizsgálaton az újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa

A 47 éves A. Csaba eltűnését május 7-én jelentette be az élettársa, a rendőrök négy nap múlva már emberölés gyanúja miatt kezdtek el nyomozni az ügyben. 2019.05.29 08:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A. Csaba (Forrás: police.hu)

Megbukott a poligráfos vizsgálaton a meggyilkolt újpesti autókereskedő egyik feltételezett gyilkosa.



A Bors azt írja, hogy a rendőrök feltérképezték a vállalkozó utolsó napjait, és az egyik későbbi gyanúsítottat gyorsan kihallgatták, aki ellentmondásba keveredett önmagával, és később a társaival is ez történt. Ketten részletes beismerő vallomást tettek, melyben bemártották harmadik társukat is, de ehhez hozzájárulhatott az is, hogy a gyanúsítottak között volt, aki megbukott a hazugságvizsgálaton.



A 47 éves A. Csaba eltűnését május 7-én jelentették be. A gyilkosság hátterében adósság állhat, az áldozatot megfojtották, holttestét Szentendre külterületén rejtették el egy gödörben. A gyanúsítottak barátok, közülük ketten budapestiek, egy szentendrei. Az áldozat jól ismerte őket.