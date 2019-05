Bűnügy

Meggyilkolták a vajdasági magyar bérgyilkos szerb bizalmasát

hirdetés

Brutális módon kivégezték a vajdasági mészáros, D. Csaba egykori társát, Nebojsa Karant. A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találták rá, nem messze Szabadkától. Karan segített a menekülésben a vajdasági mészárosnak, állítólag ő juttatta el egészen Prágáig, miután egy budapesti gyilkosság után menekülnie kellett. Feltehetően ezért végezhettek a fiatal férfival - írja a Blikk.



Szerb lapértesülések szerint Karan testét sebhelyek borították, de a fejét is több, vágástól származó sérülés torzította a rendőrség szerint.



D. Csabát március 1-jén tartóztatták le a cseh fővárosban. A magyar hatóságok mellett a szerbek és a hollandok is körözést adtak ki a vajdasági bérgyilkos ellen. A kiadatása egyelőre kérdéses, jelenleg is Prágában várja az ügy fejleményeit.



A szerb Kurir szerint a legnagyobb esélye hazánknak van, hiszen mi adtuk be elsőként a kérelmet, illetve egy informátor szerint hazánkban él a férfi egy női rokona is.