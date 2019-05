Bűnügy

Rejtély: két luxusautókkal kereskedő vállalkozó tűnt el egymás után

hirdetés

Két vállalkozó is eltűnt a napokban, mintha a föld nyelte volna el őket. A férfiak ismerhették egymást - írja a Blikk. Az 50 éves Pintér Gyula és a 47 éves Antal Csaba is autókkal kereskedett. Az előbbi vállalkozó luxusautókat hozott be Magyarországra, itthon pedig értékesítette őket, csakúgy mint a budapesti Antal.



Antal egyik barátját kérte meg, hogy vigye el a IV. kerületi Erdősor utcába, ahol kiszállt, azóta nem látták.



Pintér a gyömrői műhelyéből hazament a Hummerjével, de azóta nem tudnak róla, az autó viszont ott áll a ház előtt. A férfi kutyáját ráadásul a szlovákiai Léván találták meg.



A rendőrség Antal ügyében gyilkosság, míg Pintér ügyében személyi szabadság megsértése miatt indított eljárást.