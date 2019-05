Bűnügy

Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak a belvárosban

Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapest belvárosában több szórakozóhelyen péntek éjjel - közölte a rendőrség szombaton honlapján.



Az akció során több embert - köztük körözött bűnözőket - is elfogtak.



A közleményben ismertették: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken 21 órától a Készenléti Rendőrséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Budapesti Közlekedési Központtal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatallal, az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósággal, az V. és a VII. kerületi Önkormányzattal, valamint a polgárőrség munkatársaival közösen 110 rendőr és a társszervek részéről 36 ember részvételével ismét komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartott az V., VI. és VII kerületben.



A rendőrök az ellenőrzés során összesen 211 embert igazoltattak és nyolc embert fogtak el, akik közül ketten kábítószert árultak, három másiknál pedig kábítószert találtak. Három embert elfogatóparancs miatt vettek őrizetbe, ebből ketten nem vonultak be a börtönbe a jogerősen kiszabott szabadságvesztésük letöltésére, a harmadikat garázdaság miatt körözték.



Az akcióban hét belvárosi szórakozóhelyet ellenőriztek. Egy férfi és egy nő ellen azért indítottak a rendőrök kábítószer-kereskedelem bűntett miatt eljárást, mert az ellenőrzéskor kiderült, hogy a páros az egyik szórakozóhelyen felszolgálóként terített kábítószert, őket "munka" közben elfogták. Amikor átkutatták lakásaikat és a szórakozóhelyet, több mint 30 gramm kokaint és 58 gramm marihuánát foglaltak le.



A rendőrök a társszervekkel együtt 49 taxist ellenőriztek, öt esetben közlekedési szabálysértés miatt éltek feljelentéssel. A társhatóságok további 18 esetben egyéb eljárást kezdeményeztek.



A közleményben kiemelték: a BRFK a megnövelt rendőri jelenlét mellett a következő időszakban is folytatja belvárosi szórakozó- és vendéglátóhelyek ellenőrzését.