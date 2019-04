Állatkínzás

Farkánál fogva kötöztek a fához egy mókustetemet Miskolcon - fotó

Felkötöttek egy mókust egy fára a borsodi megyeszékhelyen. Állítólag azért, hogy a gyerekek lássák, hogyan másznak ezek az állatok a fán. 2019.04.15 12:56 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fejjel lefelé kötöttek fel egy fa törzsére egy mókust Miskolcon, a kisavasi városrészben, egy társasház előtt. A helyszínre kiérve az állatmentők azonnal riasztották a rendőröket.



A rendőrök kikérdezték a házban lakókat, hogy mi történhetett. Egy anyuka azt mondta, hogy a brutális elkövető a társasházban lakik, és be is vallotta, hogy ő tette. Elmondása szerint azért, hogy megmutassa a gyerekeknek, hogyan mászik egy mókus a fán - mondta a Borsnak az egyesület elnöke, Lehoczky Krisztián.



A rendőrség megbízta a természetvédelmi egyesületet, küldje el a tetemet vizsgálatra, hogy kiderüljön: élt-e még, amikor felkötötték a fára. Ha igen, akkor állatkínzás miatt eljárás indulhat a férfi ellen, akire állítólag több panasz is van a lakóktól.