OMSZ

Vásárlók mentettek életet egy budapesti plázában

"Hatvan év körüli nőhöz riasztották ma a mentőket az egyik legforgamasabb budapesti bevásárlóközpontba. Először gyengeségről számolt be a beteg, majd egyszercsak a padról lefordulva eszméletét vesztette.



Többen is azonnal az asszony segítségére siettek, de a mentésirányító instrukciói szerint végzett vizsgálat során nem tapasztaltak nála légzést. Telefon végén levő bajtársnőnk vezénylésével azonnal újraélesztésbe kezdtek a bejelentők, akikhez pár pillanat múlva egy profi, szabadnapos ápoló is csatlakozott. Őt a Szív City közösségi applikáción keresztül riasztották helyszínre a mentők, a bevásárlóközpont egy másik emeletéről.



A gyorsan kiérkező esetkocsi személyzete átvette és emelt szinten folytatta a küzdelmet a nő életéért, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően sikerre vezetett. A mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba betegüket" - olvasható az Országos Mentőszolgálat pénteki Facebook-bejegyzésében.