Bűnügy

Egy politikus lett volna a vajdasági magyar bérgyilkos következő áldozata

Egy szerb politikus lett volna a következő áldozata a rettegett vajdasági magyar bérgyilkosnak, D. Csabának - írja szerb lapértesülésekre hivatkozva a Blikk. A férfit nemrég fogták el Prágában, egy háromcsillagos szállodában.



A politikus likvidálásával egy másik politikus bízta meg a férfit, a sikeres akcióért pedig 50 ezer eurót, azaz közel 16 millió forintot ajánlott - írja az Alo nevű szerb portál. Csak erősíti ezt a feltételezést, hogy a cseh rendőrök fegyvereket, hangtompítót, hamis iratokat és egy parókát találtak D-nél, amikor rajtaütöttek. Az nem derült ki, honnan kapott fülest a hatóság. A vajdasági bérgyilkost egyszer már feldobták a társai, s elképzelhető, hogy most is ugyanez történt.



A férfit Hollandiában, Szerbiában és Magyarországon is gyilkossággal gyanúsítják.