Állatkínzás

Fejszével ütötték, rugdosták Suzit

A rendőrök gyanúsítottként kihallgatták azt a két férfit, akik súlyosan bántalmaztak egy kutyát Kungyalun. 2019.02.20 16:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megmentőinél (Fotó: police.hu)

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eljárást indított állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt G. István és M. Antal kungyalui lakosok ellen. Az eddigi adatok alapján G. István barátjával együtt 2019. február 16-án 18 óra körül saját otthonában súlyosan bántalmazott egy keverék kutyát, ami pár napja került a tulajdonába. Az alsóépületben egy madzagot tettek Suzi nyakára, amelynek segítségével lefogták, majd egy fejszével többször a fején megütötték, miközben rugdosták is. Az állatkínzást követően a magára hagyott eb elszökött az ingatlanról, és egy közeli házba bemenekült. Az ott lakó emberek azonnal ételt, italt adtak a rémült, több helyen vérző állatnak, és segítséget kértek. A kutya megmentésére civilek, orvosok és állatmentők is összefogtak. Köztük egy szabadnapos törökszentmiklósi rendőrnő is, aki saját kocsijával vitte Suzit Monorig. Innen az állatvédők szállították Budapestre, ahol ellátták, és azonnal megműtötték a súlyosan sérült ebet. A kutyus az időben érkező segítség hiányában biztosan elpusztult volna.



A rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították a 26 éves férfit és 32 éves társát, akik gyanúsított kihallgatásuk során elismerték a kegyetlen bántalmazást.



Suzit időközben megmentői Kobak névre keresztelték.