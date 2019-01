Családi tragédia

Megölte testvérét, aztán felakasztotta magát a kisgyőri férfi

Holtan találtak egy testvérpárt egy kisgyőri családi házban, a gyanú szerint egy konfliktus miatt a fiatalabb fivér halálosan bántalmazta a testvérét, majd öngyilkos lett.



A Bors úgy tudja, hogy miután G. Attila megölte G. Lászlót, felakasztotta magát.



"Jó emberek voltak, de nagyon sok szörnyűség történt velük. Édesanyjuk már régebben, édesapjuk pedig alig egy hónapja hunyt el" - mondta el a lapnak a testvérpár nagynénje.



Az egyik szomszéd azt mondta, a testvérek közös önygilkosságot terveztek. "Karácsonykor is csak az ordítást lehetett hallani. Valaki az utcából mentőt és a rendőrt is hívott, azonban Laci és Attila nem engedte be őket, elküldték mindkettőt. Aztán napokig nem látta őket senki, egy rendőr végül bejutott hozzájuk, de már csak a holttestüket találta meg".

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!