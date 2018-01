Baleset

Szörnyű részletek derültek ki a négy áldozatot követelő balesetről - videó

Négyen haltak meg szerda reggel a Komárom Esztergom megyei Szár közelében az 1-es úton, amikor autójukba belecsapódott egy kisbusz. Még vizsgálják, hogy miért sodródtak át a szemközti sávba, ahol összeütköztek a szabályosan érkező járművel. 2018.01.04 07:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyik asszony lánya a bal­ese­tet szen­ve­dett autó mö­gött ha­ladt, végig kel­lett néz­nie a bor­zal­mas tra­gé­diát. Az asszony volt az egyik utasa annak a piros Opel Corsának, amelyik fél 7 után átsodródott az 1-es főút szemközti sávjába, és ütközött a Transporterrel. Az ötvenes éveiben járó asszony lánya egy mögöttük haladó autóban ült: tanúja volt anyja halálának. Az Opelt vezető másik, szintén 50 év körüli nő, Mária mellett pedig fia, Dávid ült: ő is életét vesztette a balesetben.

A furgonban ülők közül ketten könnyebben sérültek, őket a mentők kórházba vitték, de kivizsgálás után tegnap már haza is mehettek. Egy ember azonban súlyos sérüléseket szenvedett: őt órákon át operálták, de lapzártánkkor is életveszélyes állapotban volt.



A négy emberéletet követelő szárligeti baleset halálos áldozatai éppen bicskei munkahelyükről tartottak hazafelé. A tragédiában nagy szerepe lehetett az útviszonyoknak is: a reggeli órákban ugyanis nagyon csúszott az 1-es főút érintett szakasza.