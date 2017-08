Kutyavilág

Halványkék szőrű kutyák lepték el Mumbai egyik elővárosát

Fotó: YouTube

Halványkék szőrű kutyák tűntek fel Mumbai egyik elővárosának utcáin. A különös jelenség hátterében aggasztó dolog áll: egy helyi folyó ipari szennyezése. A kutyák élelmet keresve másztak bele a Mumbai elővárosában, Navi Mumbaiban folyó Kaszadiba. A víz szennyezett volt, így az állatok kékre festett bundával kecmeregtek ki. Arati Csauhan, helyi állatvédelmi szakember egy Facebook-bejegyzésben több képet is megosztott a pórul járt kutyákról.

Csauhan kihangsúlyozta, hogy a szennyezett víz rákos megbetegedést, máj- és vesekárosodást, bőrirritációt és szembe kerülve akár vakságot is okozhat.

Az állatvédők panaszt tettek a Mahárástrai Szennyezésellenőrző Bizottságnál. A hivatal elemzése később felfedte, hogy a tinta egy magáncég miatt került a folyóba, amely többek közt tisztítószerek elkészítéséhez használja fel a kék anyagot. A céget felszólították a szennyeződések eltávolítására.

Bár a gyárépület környékét lezárták, hat kutyának így is sikerült beszöknie a területre.

A Kaszadi partján egyébként több gép-, gyógyszer- és élelmiszeripari gyár is található, melyek a hulladékaikat a folyóba engedik. A vízminőséget a Navi Mumbai Városi Részvénytársaság is ellenőrizte, az analízis végén arra jutottak, hogy a helyi hulladékkezelés nem megfelelő. A Kaszadi túlságosan szennyezett, az oxigénszint jóval a halak életben maradásához szükséges arány alatt van.

Tavaly a környék lakói tiltakozást szerveztek az ipari övezet által okozott károk miatt, a rossz minőségű víz ugyanis a térség növény- és állatvilágára is veszélyes. A halászok jelentése szerint a Kaszadiból kifogott halak száma az utóbbi időkben kilencven százalékkal csökkent.