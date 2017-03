Bűnügy

Rágyújtották a házat a fiukra, hogy eltüntessék a gyilkosság nyomait

A 16 éves fiú holttestét a tűzoltók találták meg. A boncolás során kiderült, hogy nem a tűz okozta a halálát. 2017.03.24 09:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Letartóztattak egy New York-i párt, mert megölték saját tizenéves fiukat, és rágyújtották a házat, hogy eltüntessék a gyilkosság nyomait - írja a The New York Post.

A Chenago megyei seriff tájékoztatása szerint a 35 éves Ernest Franklin II-t és a 33 éves Heather Franklint gyilkossággal, gyújtogatással és bizonyíték meghamisításával vádolják.

A tüzet március 1-jén jelentették, a tűzoltók holtan találták a házaspár 16 éves fiát, Jeffrey Franklint. A boncolás után kiderült, hogy nem a tűz okozta a tinédzser halálát.