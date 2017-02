Horror

Szifilisszel fertőzte meg hároméves unokahúgát egy kamasz

A Fővárosi Ítélőtábla négy év hat hónap börtönre ítélte a kislányt molesztáló fiút. Szexuális erőszak miatt ítélték el. 2017.02.20 14:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az elsőfokú ítéletet helyben hagyva, négy év hat hónap börtönbüntetésre ítélt a Fővárosi Ítélőtábla egy tinédzsert, aki szexuálisan molesztálta és szifilisszel fertőzte meg hároméves unokahúgát - írja a Velvet. A most 19 éves fiút szexuális erőszak bűncselekményében találták bűnösnek.

A vádirat szerint a kamasz hozzáérintette nemi szervét a gyerekéhez. Annak ellenére is, hogy - bár azt konkrétan nem tudta, hogy szifiliszes - sejthette, hogy nemi beteg, mert fekélyes volt a pénisze. A fiú a nyomozás alatt még tagadta a bűnösségét, a tárgyaláson azonban már mindent beismert.

A kislány nemi szervén lévő sebeket az édesanyja vette észre. A kicsi a kórházban a nagyanyjának mesélte el, hogy mi történt vele, majd, miután kiemelték a családból, a nevelőszülőknek is mesélt erről.

Egy szakértői vélemény szerint az elkövető személyisége "éretlen", ezért valószínű, hogy bűntette súlyát nem annak erkölcsi vonatkozásai, hanem a kiszabott büntetési tétel jelzi majd a számára.