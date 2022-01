Final Fantasy pornó szakította félbe a szenátusi konferenciát

Olasz törvényhozók és tudósok - köztük egy Nobel-díjassal - vettek részt egy virtuális összejövetelen, ám rövid időre félbeszakadt az eszmecsere, miután egy troll pornográf videót közvetített az eseménybe. Az egyik szenátor feljelentést tesz a rendőrségen a zárt videókonferenciájukba történt "behatolás" miatt.



A számítógépes pornót a hétfői virtuális találkozó résztvevőinek játszották be, amely a "Final Fantasy" videójáték-franchise két szereplőjét ábrázolta aktus közben, igen erőteljes hanggal kiegészítve. A pornó közel 30 másodpercig ment, mielőtt a tréfálkozót azonosították és eltávolították a chatről.

Interesting way to get out of a zoom call Italian senator pic.twitter.com/fW0BemlaIt