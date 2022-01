Nekiestek a politikusnak, mikor kiposztolta a feleségét, amint havat lapátol

Jon Reyes kanadai politikus, Manitoba gazdaságfejlesztési minisztere súlyos visszatetszést kapott, miután nyilvánosan ünnepelte feleségét, amiért az egy 12 órás kórházi műszak után havat lapátolt.



"Még a tegnap esti 12 órás éjszakai kórházi műszak után is van energiája a feleségemnek arra, hogy a kocsifelhajtót lapátolja" - tweetelte Reyes egy fotó kíséretében, amelyen a felesége havat lapátol a házuk előtt. "Isten áldja őt és minden frontemberünket. Ideje reggelit készíteni neki."

Even after a 12 hour night shift at the hospital last night, my wife still has the energy to shovel the driveway. God bless her and all our frontliners. Time to make her some breakfast. 🙏🏽 pic.twitter.com/91vahySLqO