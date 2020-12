Tech

Ismét lehalt a Facebook Messenger

Szinte nincs olyan felhasználó, aki tudna üzeneteket küldeni vagy fogadni, de olyanok is vannak, akiket már bejelentkezni sem enged a rendszer, miután csütörtökön napközben leállt a Messenger. A lehalás a böngészőben megnyitott Facebookot is érinti.



A Downdetector alapján már szerda este fél 10 körül akadozott a rendszer, de csütörtök délre szinte minden kontinensről érkezett bejelentés.



Már több mint 1400-an jelezték az oldalon, hogy problémák vannak az alkalmazással, a legtöbbjük Európából. A térkép alapján Párizst és Varsót súlyosabban érinti a leállás, mint a többi nagyvárost, de sokan jelentenek hasonló technikai problémát a Fülöp-szigetekről és Japánból is.



A Statista szerint a Messenger a második legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazás a szintén a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp után. Októberben 1,3 milliárd felhasználó küldött és fogadott üzeneteket a Messengeren.