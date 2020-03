Koronavírus-járvány

A Netflix megoldotta, hogy mindenki alaposan megbánja, ha kimegy az utcára - videó

Aki nem marad otthon, az gyorsan agyonvágja azt a hátralévő jó pár hetet, amit odahaza kell még bezárva töltenie. 2020.03.29 13:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány alaposan lelassította az életet. A kormányok sorra vezették be a kijárási korlátozásokat, és kampányolnak az otthonmaradás mellett. De mivel is töltheti az idejét ilyenkor főleg egy városi ember, mintsem azzal, hogy tévé vagy monitor előtt ül - és játszik, filmet vagy sorozatot néz. Az HBO és a Netflix ráadásul számos olyan sorozatot kínál, amelyek tartósan biztosítják az elfoglaltságot a kényszerszünetre, hiszen kit ne érdekelne, kedvenc sorozataiban hogyan alakulnak az események. Az epizódok által kínált izgalom hosszabb távra is fenn tudja tartani az érdeklődést, vagy legalább is a járvány végéig mindenképpen, hiszen addig is van idő arra, hogy rendszeresen visszaüljünk a képernyők elé.



De hiába a #maradjotthon kampány, hiába a kijárási korlátozás, az emberek egy ideig-óráig el tudják ütni az időt otthonukba zárva, de aztán pár rész sorozat után szívesen kimozdulnak kicsit levegőzni, gondolkodni, átszellőztetni a fejet.



De mi történne, ha az utcára lépve az óriásplakátokon nem látna mást, mint az általa nézett sorozat végkimenetelét? Akkor oda a többi rész, pedig éppen kezdett izgalmas lenni, éppen kezdett belemelegedni! Hát így elrontani az önkéntes karantén bezártságát! Felháborító!



Már pedig a Netflix úgy döntött, hogy gátlástalanul előre lelövi a csattanókat, elárulja a végkifejletet, leleplezi a kulcsfontosságú pontokat - így óriásplakátokon és más reklámozásra használt felületeken mást se látnának az emberek, mint kedvenc és talán egyetlen időtöltésük értelmetlenné válását.



Mint írták: a vírus nem tudta megállítani az embereket, a spoilerek meg fogják.