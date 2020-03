8,1 millióval csökkent Kínában a mobil-előfizetések száma 2 hónap alatt

Egyetlen újabb esetet sem jelentettek szerda éjfélig a járvány kínai gócpontjának számító, közép-kínai Vuhanból, ahonnan az új koronavírus terjedése tavaly év végén elindult.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság csütörtöki közlése szerint a járvány kitörése óta először Vuhan városában egy nap alatt egyetlen újabb fertőzöttet sem diagnosztizáltak, miközben Hupej tartomány egyéb részeiről már egy hete nem adtak hírt új betegről.



A tartományban a napi halálozások száma is egyre mérséklődik: szerda éjfélig 8 beteg hunyt el, szemben az egy nappal korábban regisztrált 11 halálesettel. Hupejből ráadásul hétfő éjfél óta nem jelentettek újabb fertőzésgyanús esetet sem. A tartományban összesen 67 800 embert fertőzött meg az új típusú koronavírus a hivatalos adatok szerint, közülük mintegy 50 ezret Vuhanban, a tartomány székhelyén. A Hupejben elhunyt 3130 beteg közül 2496 veszítette életét Vuhanban. Jelenleg 6636 pácienst kezelnek az új koronavírus okozta Covid-19-es betegséggel a tartományban, közülük 465-en válságos és 1809-en súlyos állapotban vannak.

