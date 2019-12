Internet

Az önkormányzati választások vezetik a Google 2019-es magyar keresési listáját

A Google szerdán hozta nyilvánosságra a 2019-es keresési trendeket, amelyek egyedi betekintést engednek abba, mi érdekelte leginkább a világot és Magyarországot idén - olvasható a cég szerdai közleményében.



A Google idén is a legfelkapottabb keresések adataira összpontosított, vagyis azon keresésekére, amelyek 2019-ben hosszabb időn keresztül kiugró forgalmat eredményeztek a 2018-as keresésekhez képest. A top 10-es listák 74 ország legnépszerűbb témáit fedik le többek között a popkultúra, sport, zene, politika és hírek terén.



A magyar abszolút lista élén tavalyhoz hasonlóan idén is egy politikai esemény áll: az önkormányzati választások. Ezt követi Andy Vajna és a Notre-Dame, a top 10-es listára felkerült még többek között a berlini fal leomlása és az európai parlamenti választások is.



A sorozatok közül a Csernobil és a Drága örökösök voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a Trónok harca és a Miután került az élre. Sporteseményeknél a női kézilabda-világbajnokság és a Magyarország-Uruguay futballmeccs, a fesztiválok közül pedig a Strand és a VOLT fesztivál érdekelte leginkább a magyar internetezőket.



A 2019-es világlistán az India-Dél-Afrika krikettmérkőzéseket Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok epilepsziás roham következtében meghalt 20 éves sztárja és a Copa América labdarúgó-bajnokság követi.



A 2019-es Az év keresései listák az év során indított több billió keresés adatai alapján készültek, amelyekből a duplikációkat, spameket kiszűrték.



A teljes listákat itt lehet megnézni.