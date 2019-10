Internet

Újabb megállapodás született a gyermekekre káros digitális tartalmak visszaszorításáért

2019.10.26

A gyermekekre káros digitális tartalmak visszaszorítása érdekében megállapodott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Belügyminisztériummal és az Országos Rendőr-főkapitánysággal - mondta Kurkó Zsuzsánna, a Safer Internet Program projektvezetője szombaton az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a felhasználók a károsnak vélt tartalmakat az Európai Unió Safer Internet Programjának részeként működő weboldalon jelenthetik be.



Elmondta: a szolgálat elemzői megnézik a bejelentett tartalmakat és ha szerintük is károsak, továbbítják a kiberbűnözés elleni főosztálynak. Ha a tartalmat nem magyarországi szerverről, de Európán belül osztották meg, a feltöltés helye szerinti ország Hotline szolgáltatását értesítik és a tartalmat nekik továbbítják - fűzte hozzá. Megjegyezte: Európán kívüli szerver esetén a tartalmak forrásának felderítésében a nemzetközi INHOPE szervezet is részt vesz.



Hangsúlyozta, hogy az összefogásra nagy szükség van Magyarországon; a projektért felelős civil szervezet a Legfőbb Ügyészséggel is kötött már együttműködési megállapodást a gyermekekre káros digitális tartalmak visszaszorításáért.