Facebook

Új nevet kap az Instagram és a WhatsApp

hirdetés

Átnevezi az Instagramot és a WhatsAppot a Facebook, a cég neve is bekerül a két népszerű platform teljes nevébe. Az appok új neve Instagram from Facebook és WhatsApp from Facebook lesz.



A Facebook megerősítette a hírt és közölte, hogy az alkalmazások az új néven fognak szerepelni az Apple és a Google alkalmazás boltjaiban, azonban a telefonok kezdőképernyőjén még a rövid nevükön jelennek meg egyelőre, de a töltőképernyőn már az új, hosszabb név fog megjelenni.



"Világossá szeretnénk tenni, hogy ezek a szolgáltatások a Facebook részei" - mondta el a cég egy szóvivője.