Közösségi

Akadozik a Facebook és az Instagram is

hirdetés

Gondokkal küzd a Facebook és az Instagram is, egyik közösségi oldalon sem működik a posztolás. Emellett a WhatsApp és a Messenger is akadozik.



A Down Detector nevű hibagyűjtő oldalon több ezer panaszt regisztráltak az utóbbi háromnegyed órában. A portál szerint a problémák magyar idő szerint pár perccel öt óra előtt kezdődtek.



A kommentek alapján globális leállásról lehet szó.