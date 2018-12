USA

Kibertámadás okozott gondot több nagy amerikai lapnál

hirdetés

Több amerikai újság nyomdai és kiszállítási munkafolyamatait is komolyan megnehezítette egy kibertámadás szombaton - írja a BBC.



A The Los Angeles Times, a Chicago Tribune, a Baltimore Sun és más Tribune Publishing által kiadott lapok kiszállítása késett szombat reggel, ezek mellet a Wall Street Journal és a New York Times nyugati parti kiadásait is érintette a támadás.



A The Los Angeles Times úgy tudja, a támadás az USA-n kívülről érkezett.



A támadás célja a szerverek működésének megzavarása volt, tehát nem a szerkesztőségek szerverein található információkhoz akartak jogosulatlanul hozzáférni - mondta el a lapnak egy névtelen forrás.



"Tudunk a több újságot érintő potenciális kibertámadásról és a kormánnyal, valamint az iparági partnerekkel együttműködve dolgozunk rajta, hogy alaposabban megismerjük az ügy részleteit" - közölte a Belbiztonsági Minisztérium (Department of Homeland Security) szóvivője.



Az FBI még nem kommentálta az ügyet.