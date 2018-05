Utcakép

Újra Magyarország utcáit fényképezi a Google

hirdetés

Hazánkban először 2013-ban jelent meg hivatalosan az Utcakép, de már előtte is készültek felvételek a Google Térkép utcanézetéhez. A fotóknak hála már egész kicsi falvakban is kalandozhatunk, anélkül, hogy felkelnénk a gép elől.



A Google most úgy döntött, újra a magyar utakat fotózza, ezúttal jobb minőségű felvételek készülnek.



Az Utcakép hivatalos honlapja hét nagy régiót emel ki. Konkrét városokat is megcéloz a keresőóriás, azt írják, a környező településeken is számolni kell friss felvételek készítésével.



- Észak-Magyarország, Miskolc

- Észak-Alföld, Debrecen

- Dél-Alföld, Szeged

- Közép-Magyarország, Budapest

- Közép-Dunántúl, Székesfehérvár

- Nyugat-Dunántúl, Győr

- Dél-Dunántúl, Pécs



A Google különböző kocsijai májusban és júniusban róják a fent említett területek útjait.