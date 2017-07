Már a hónap végén bemutathatják a Nokia új csúcstelefonját

Kiszivárogtak az első renderképek a Nokia új csúcsmobiljáról. Az Eveleaks által megszerzett képek alapján a Nokia 8 nevű készülék vastagabb lesz, mint a konkurensek csúcsmodelljei, és a kijelző sem fogja teljesen elfoglalni az előlapot.

A telefon a hírek szerint 13 megapixeles Zeiss duálkamera-rendszert kaphat, és már a hónap végén bemutathatják.

A Nokia márkanevet birtokló HMD Global nemrég jelentette be, hogy exkluzív partnerséget kötött a Carl Zeiss-szel, így a kameragyártó lencséi kerülnek majd az új Nokia telefonokba.

A források egy 5,3 hüvelykes, 2560×1440 pixel felbontású kijelzőről, Snapdragon 835 chipről, 4-6 gigabájt memóriáról, és 64 gigabájt tárhelyről beszélnek.

Valószínűleg Android 7.1.1 futhat rajta, és három színben: kék, arany és ezüst árnyalatokban lesz kapható 600 dollár körüli áron.

Ha mindez igaz, akkor a HMD Global valószínűleg a OnePlus konkurense próbál majd lenni a combos hardverekkel, de korrekt árazással ellátott csúcsmobillal.

This is the Nokia 8 https://t.co/YUUbFOgbBX pic.twitter.com/xrHBRx4H8I