Tragédia

Egész családok haltak meg - döbbenetes videók a pakisztáni katasztrófa utáni mentésről

Mint ahogyan arról a ma.hu az elsők között beszámolt, turisták ezrei rekedtek a pakisztáni népszerű hegyi üdülőhelyre vezető utakon. A heves hóviharban komplett családok haltak.



Közel két tucat ember, köztük gyermekes családok, akik a pakisztáni Pandzsáb tartományban található Murree síparadicsomba tartottak, megfagytak vagy megfulladtak autójukban, miután csapdába estek a szokatlanul heves hóviharban.



Az esetek többségében a halál oka a hipotermia volt, míg néhány áldozat az autó kipuffogójából visszaszivárgó gázoktól fulladhatott meg - közölték a hatóságok. A mentőszolgálat illetékesei által közzétett 22 áldozat listáján 10 gyermek neve szerepel. Sheikh Rashid belügyminiszter szerint péntek este óta "mintegy ezer autó" rekedt a Murree felé vezető autópályán. Katonák, rendőrök és a mentőszolgálat csapatai vonultak ki, hogy kimenekítsék az embereket a járműveikből, a helyi lakosok pedig segítséget nyújtottak a rekedt turistáknak.

A helikopteres mentőakciót azonban a zord időjárási körülmények miatt el kellett halasztani.

Pakistan Interior Minister Sheikh Rashid says the military has mobilised to clear roads and rescue thousands still trapped near Murree after at least 21 died in vehicles trapped by snowstorm pic.twitter.com/U5DaM5CR0Z — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 8, 2022

A tragédiára reagálva Imran Khan, az ország miniszterelnöke "megdöbbenéssel" és "feldúltan" nyilatkozott, hozzátéve, hogy vizsgálatot rendelt el, és "szigorú szabályozást" vezetett be annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő hasonló esetek.

Interior Minister Sheikh Rashid Ahmad has said that 16 to 19 people have died in the cars that have been stuck in Murree due to snowfall and subsequent traffic congestion, reported Aaj News on Saturday.



Read more: https://t.co/suruRr0CHG#Muree #Snowfall pic.twitter.com/vrtS9jHQEB — Business Recorder (@brecordernews) January 8, 2022

"A példátlan hóesés és az időjárási viszonyok ellenőrzése nélkül haladó emberek rohama felkészületlenül érte a kerületi adminisztrációt" - írta a miniszterelnök a Twitteren.



Bár elsősorban az időjárást és a helyi hatóságokat hibáztatta a tragédia megelőzésének elmulasztásáért, a miniszterelnök szóhasználata kritikák hullámát váltotta ki a közösségi médiában, egyes felhasználók "sokkolónak" és "érzéketlennek" nevezték.

Islamabad police continues operation to evacuate stranded tourists. Women, children and senior citizens are the first priority.#Murree pic.twitter.com/lFqYI8CjJN — Islamabad Police (@ICT_Police) January 8, 2022

Bár a tragédia sokkolta Pakisztánt, a britek által a gyarmati korszakban alapított Murree üdülővárosban a havazások és a város népszerűsége miatt - évente több mint egymillióan látogatnak ide - rendszeresen előfordul, hogy az utakat elzárják.