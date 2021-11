Időjárás

Borzalmas vihar csapott le, több mint 80.000 otthont maradt áram nélkül - videók

Két ember meghalt, és több mint 80 ezren maradtak áram nélkül, amikor az Arwen vihar pénteken késő este elérte Nagy-Britannia északi részét, hóvihart, heves esőzést és 160 km/órás szelet is hozva.



Egy észak-írországi férfi meghalt, miután egy, a szélvihar által kidöntött fa az autójára zuhant, egy másik férfit pedig egy kidőlt fa zúzott össze Lancashire-ben.

When you get a knock off your neighbour and he runs straight to the tree an says move your car... then bear hugs the tree till I move the car then this happens..... #StormArwen pic.twitter.com/miexWZIuOS — Coops AKA... KOPDREAMS (@CoopsLFC84) November 27, 2021

A viharos időjárás megbénította a villanyvezetékeket, így a régióban 80.000 fogyasztó is áram nélkül maradt.

A Northern Powergrid közműszolgáltató közölte, hogy a vihar kitörése óta több mint 290 kárbejelentést kapott, de nem tudta időben elvégezni a javításokat, mivel a szél és az azt követő repülő törmelék veszélyt jelentett a mérnökeire.

One positive of #StormArwen is that fuel prices have dropped... pic.twitter.com/7epnm2mFrQ — Karen Horner (@KarenHornerOff) November 27, 2021

Szombaton kora reggel a meteorológiai hivatal feloldotta a szélre vonatkozó vörös figyelmeztetést Északkelet-Angliában, ahol a legerősebb szélviharokat regisztrálták.

Néhány utat azonban továbbra is lezártak, és a vonatközlekedés Newcastle-től északra és Skócia egyes részein szünetel. A hatóságok azt tanácsolták az embereknek, hogy tartózkodjanak a nem létfontosságú utazásoktól.

Digging out has begun at the Tan Hill. Currently -2°C with a windchill of -11°C. #StormArwen pic.twitter.com/fTGzgADnNh — TanHillWeather (@TanWeather) November 27, 2021

Anglia nagy részén továbbra is sárga és narancs színű figyelmeztetés van érvényben, és a hétvégén akár 112 km/h-s széllökések is várhatók. A meteorológusok szerint a hidegbetörés hétfőig folytatódik az Egyesült Királyságban.