Időjárás

Láthatatlan lesz az egész ország

Vasárnap reggelig többnyire erősen felhős vagy borult, párás idő várható, de elsősorban a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti országrészben estig derült vagy gyengén felhős területek is előfordulnak – írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A késő délutáni, esti óráktól terjeszkednek, sűrűsödnek a ködfoltok. Vasárnap csökken a rétegfelhős, illetve ködös területek kiterjedése, főleg délután hosszabb-rövidebb napsütés is valószínű, elsősorban a középső és a déli országrészben.



Este újból zárulhat a rétegfelhőzet, terjeszkedik, sűrűsödik a köd. Helyenként számítani lehet szitálásra, éjjel északkeleten néhol ónos szitálás, szemcsés hó is valószínű. A délkeleti szél többfelé megélénkül, a Kisalföldön néhol időnként megerősödhet.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +4 fok között valószínű.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 8 és 14 fok között alakul, de a tartósabban borult, párás, ködös tájakon hidegebb lesz.