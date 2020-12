Időjárás

Kifehéredtek a Mátra és a Bükk hegycsúcsai

Havazásba váltott az eső éjjel a Kékesen és Bánkúton is, hazánk legmagasabb hegycsúcsán pár centis hó gyűlt össze. 2020.12.08 08:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magasban beáramló hidegebb levegőnek köszönhetően az Északi-középhegység legmagasabb csúcsain havazás váltotta fel éjjel az esőt, Kékesen már este 8 órá környékén.



Reggelre a fagypont alá csökkenő hőmérsékletnek köszönhetően a hegytetőt pár centis hóréteg fedte be - írja az Időkép.



A Mátra mellett a Bükk csúcsain is havazásba váltott az eső, Bánkúton is vékony hólepel alakult ki.