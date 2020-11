Időjárás

Látni a szürke idő végét

Hétfőn egy hidegfront érkezik, amely a felhőzetet kisöpörve keddre pár fokkal melegebb időt hoz majd térségünkbe. A napsütés is utat tör végre magának, hétfőn a front miatt még esős, kedden azonban egyre nagyobb területen napos idő váltja a hosszú ködös időszakot.



Keleten eshet a legtovább, itt előreláthatólag kedd délután ér véget az eső, és szerdára érkezik meg a napsütés.



A hidegfront a nevével ellentétben pár fokkal melegebb időt okoz majd a rákövetkezendő napokban, hiszen a ködöt kisöpörve erőteljesebbé válik a nappali felmelegedés. Ezt a folyamatot a meteorológiában álcázott hidegfrontnak nevezik. Bár a ködös, szürke idő megszűnik, kedden erős, a Dunántúlon akár viharos lökések is kísérhetik a feltámadó szelet.



Kedden és szerdán várhatóan többfelé 10 fok feletti maximum-hőmérsékleteket mérhetünk, és a napsütés sokak közérzetén is javíthat - írta előrejelzésében az Időkép.

