Időjárás

Földcsuszamlásokat okozott Vietnamban a tájfun, sokan meghaltak

Tizenhárman meghaltak és negyvenen eltűntek a Molave tájfun által okozott két földcsuszamlásban a Vietnam középső részén fekvő Quang Nem tartományban - közölte a kormány csütörtökön.



A hatóságok a hadsereget is bevetik a földcsuszamlások túlélőinek és áldozatainak felkutatására.



Trinh Dinh Dung miniszterelnök-helyettes arról tájékoztatott, hogy a földcsuszamlások helyszínéhez vezető utakat is vastag sárréteg borítja. Felhívta a figyelmet arra, hogy lehet ugyan előre jelezni egy vihar útját és azt, hogy mennyi csapadék hoz magával, de a földcsuszamlásokat lehetetlen.



A hatóságok szerint a Molave az elmúlt két évtized legerősebb vihara. A tájfunt óránkénti 135 kilométeres sebességű széllökések kísérik, amelyek fákat csavarnak ki a helyükből. Több mint 88 ezer épület tetőszerkezetét szaggatta le a vihar.



Kedd este két halászhajó elsüllyedt, 26 halász után még kutatnak a hatóságok.



Az ország középső részén fekvő tartományokban az esőzés vasárnapig is eltarthat, hétszáz milliméter csapadék várható, ami miatt rendkívül nagy a további árvizek és földcsuszamlások kialakulásának a kockázata.



Vietnam középső tartományaiban eddig is soha nem látott méretű árvizek pusztítottak. Legkevesebb 130 ember meghalt az áradásokban és fölcsuszamlásokban október 6. és 25. között.