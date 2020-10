Időjárás

New Orleans mellett érte el a partvidéket, és kettes erősségűre fokozódott a Zeta hurrikán

Kettes fokozatúra erősödve érte el az amerikai partvidéket New Orleans mellett a Zeta hurrikán helyi idő szerint szerdán késő este.



Az amerikai Országos Hurrikán Központ (NHC) jelentése szerint a hurrikán óránként 175 kilométeres széllökések kíséretében ért partot. Louisiana mellett Mississippiben és Alabamában is rendkívüli állapotot hirdettek. A kormányzók mindhárom államban arra figyelmeztették a lakosságot, hogy a hurrikán tovább erősödhet, és az évtized egyik legpusztítóbb természeti katasztrófája lehet. Több térségben tornádóriadót is hirdettek.



John Bel Edwards, Louisina állam kormányzója már kedden elrendelte a Nemzeti Gárda mozgósítását, és a tengerparti területek kiürítését. Szerdán így döntött Mississippi és Alabama kormányzója is. Donald Trump amerikai elnök már kedden este jóváhagyta a rendkívüli állapot kihirdetését Louisianában, és ez azt jelenti, hogy az állam a szövetségi kormányzat anyagi segítségére is számíthat.



"Mindenki gondoskodjék arról, hogy legyen otthon élelmiszer-tartaléka, palackozott vize és gyógyszercsomagja" - figyelmeztette a helybélieket LaToya Cantrell, New Orleans polgármestere szerdán reggel, amikor a meteorológiai szolgálat már viszonylag pontosan jelezte, hogy a hurrikán a városban vagy mellette ér partot.



A vihar heves esőzésekkel és áradásokkal érkezett Mexikó felől az Egyesült Államok Mexikói-öböl felőli partvidékéhez. Az előrejelzések szerint egészen Virginia államig elér majd, és onnan - már a nyílt tengeren - New York felé halad tovább.