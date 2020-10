Időjárás

Jég borította be Kréta egyik városát - videó

Kiadós jégeső sújtotta a Krétán fekvő Mália települést - írja az Időkép. A kedd hajnalban érkező zivatarokból hulló kisebb-nagyobb jégdarabok több centis rétegben borították be a város utcáit, melynek eltakarításához munkagépek bevetésére is szükség volt. Csapadékból is bőven kijutott: a sziget nyugati felén néhol 70-80 millimétert meghaladó csapadékmennyiséget mértek az elmúlt 24 órában.