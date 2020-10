Időjárás

Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a sok eső miatt

A nagy mennyiségű csapadék veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az ország nagy részén. Néhány megyében erős szélre is figyelmeztetnek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: az ország felett lévő csapadékzóna - főként a keleti, északkeleti és északi tájakon - kiadós esőzést okoz. Estig a keleti tájakon és az Észak-Dunántúlon jellemzően 20 milliméternél is több eső eshet. Északkeleten lesz a legtöbb csapadék, ott 24 óra alatt 30 millimétert meghaladó mennyiség is eshet területi átlagban. Emiatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében másodfokú, Budapesten, Pest, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Kiemelték továbbá, hogy a Dunántúlon nagy területen lesz erős a szél. A Kisalföldön, az Alpokalján, a Dunántúli-középhegység területén a legerősebb lökések elérik a 70-75 kilométer/órát (a Dunántúli-középhegység területén időnként 80-85 kilométer/óra sem kizárt). Ezeken a területeken délutántól fokozatosan veszít erejéből a szél.



A Zempléni-hegység térségében is megerősödik, illetve viharossá fokozódik a szél. Itt 60-70 kilométer/óra körüli maximális széllökések lehetnek, majd délelőtt fokozatosan gyengül a szél a térségben.



Az erős szél miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint kedden a legmagasabb nappali hőmérséklet 6-16 Celsius-fok között alakul. Késő estére 5-10 fokra hűl le a levegő.