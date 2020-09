Időjárás

Délután megkezdődik a csillagászati ősz

Kedden 15.30-kor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz - írta honlapján az Országos Meteorológiai Szolgálat. Lehűlés csak a hétvégén érkezik, de már a következő napokban többször várható csapadék.



Ebben az évben szeptember 22-én van az őszi napéjegyenlőség. Ekkor a Nap éppen 90 fok magasan van az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon. A következő időszakban, egészen decemberig, rövidülnek a nappalok.



Az előrejelzés szerint a csillagászati ősz első napján általában napos idő várható, kevés felhővel, majd késő délutántól a délnyugati megyékben gomolyfelhők képződnek, és arrafelé néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 24-29 Celsius-fok között valószínű. Késő estére 11-18 fok közé csökken a hőmérséklet.



Szerdára Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarveszély miatt. Azt írták: szerdán a hajnali órákban a főváros környékén egy-egy zápor mellett kis valószínűséggel alakulhat ki zivatar. Ezeket legfeljebb szélerősödés kísérheti. A délutáni óráktól nyugat felől szórványosan alakulhat ki a záporok mellett zivatar, amelyeket szélerősödés, intenzív csapadék és jégeső kísérhet.