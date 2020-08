Időjárás

Felhőszakadás, zivatarok és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki

Az ország nagyobb részén többnyire gyengén felhős, napos idő lesz. A délnyugati harmadban azonban a nap első felében még erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat, majd délutántól északkelet felől ott is egyre többfelé csökken a csapadékhajlam, estére pedig kiderül az ég. Főként keleten megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatarok környezetében azonban erős, viharos széllökések is lehetnek.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére általában 18 és 25 fok közé hűl le a levegő - írja az OMSZ.