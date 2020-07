Időjárás

Hőség és zivatarveszély miatt is figyelmeztetéseket adtak ki

Az MTI-hez délelőtt eljuttatott veszélyjelzésük szerint a hőség miatt Csongrád-Csanád megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Kiemelték: a déli és a középső tájakon a középhőmérséklet jellemzően meghaladja a legtöbb helyen a 25, néhol a 27 Celsius-fokot is. Az előrejelzés szerint a legmagasabb hőmérséklet 28-35 fok között várható, késő este 20-26 fok közé hűl le a levegő.



Kitértek arra is, hogy a délelőtti órákban az északkeleti megyékben, majd délutántól a délkeleti, déli tájakon alakulhatnak ki néhol zivatarok. A déli területeken akár felhőszakadás (rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék), de kis eséllyel jégeső és 60-70 kilométer/óra feletti szél is társulhat a zivatarokhoz.



Az éjszaka második felében és pénteken a hajnali órákban a Dél-Alföldön, napközben a délnyugati határsávon lehetnek zivatarok. Ezeket a zivatarokat elsősorban szintén intenzív csapadékhullás kísérheti. Zivatarveszély miatt Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.