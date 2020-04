Időjárás

Havazás, szélvihar, özönvíz, szaharai por Görögországban

Míg nálunk eseménytelenül indult az áprilisi időjárás, addig Görögországban két mediterrán ciklon is pusztított egymás után az elmúlt 6 napban.



Az első ciklon rögtön április 1-jén érkezett nyugat felől, és jelentős csapadékot hozott magával. Az ország északi területein, 400-600 méteres tengerszinti magasság felett több helyen kiadós havazás kezdődött. Macedónia hegyvidéki területein, 2200 méteres magasságban helyenként egy métert meghaladó hómennyiség gyűlt össze az elmúlt 8-10 napban - írta az Időkép.







A második és erősebb mediterrán ciklon (annak melegfronti szakasza) április 3-án este érkezett meg. Április 4-én Görögország középső régióiban heves esőzések kezdődtek, emellett több helyen alakultak ki záporok zivatarok, a hegyekben pedig ismét havazott. A 24 órás csapadékmennyiség néhol a 60 millimétert is meghaladta.



A ciklon középpontja ezen a napon Kréta szigetétől nyugatra, Afrika partjaihoz közel helyezkedett el, így hidegfrontja mélyen benyúlt Líbia sivatagos területeire. A hidegfront hatására feltámadó szél nagy mennyiségű sivatagi port kavart fel a légkör magasabb rétegeibe, ami ciklon előoldán megerősödő délnyugati áramlásnak köszönhetően Görögország legdélebbi területeire, köztük Krétára is eljutott.



A sivatagi por sárgára színezte az eget a sziget fölött, a porral együtt viszont meleg levegő is érkezett. A Kréta északi partvidékén fekvő Plataniasban 27,9 fokig emelkedett a hőmérséklet.





Április 5-én a ciklon középpontja egyre inkább az Égei-tenger fölé helyeződött át jelentősen megnövelve a térségben meglévő légnyomás-különbségeket. Ennek hatására viharos, helyenként orkán erejű széllökéseket regisztráltak az Égei-tenger partvidékén és annak szigetein. A legerősebb széllökést Szamothraké szigetén mérték, ahol 118 km/h-t regisztrált a műszer. Még egy kamiont is felborított a szélvihar.



A heves esőzések tovább folytatódtak, Skiathos szigetén vasárnap a napi csapadékösszeg a 163 millimétert is elérte. A nagy mennyiségű csapadék komoly áradások, villámárvizeket okozott, több helyen kiléptek a folyók a medrükből, néhol fölcsuszamlás is előfordult.



A mediterrán ciklon még a hét elején is csapadékos, szeles időt okoz a térségben. A csapadék mennyisége kedden már csökken, a ciklon hátoldalán feltámadó északkeleti szelet azonban még továbbra is viharos, akár a 100 km/h-t is meghaladó széllökések kísérhetik.