Időjárás

124 éve nem volt ilyen korán napéjegyenlőség

Magyar idő szerint március 20-án, 4 óra 49 perckor volt a napéjegyenlőség, azaz ekkor delelt merőlegesen az Egyenlítő felett a Nap.



Ezen dátumtól kezdve a Föld fokozatosan az északi felét fordítja a Nap felé. Pénteken viszont a két félteke még egyenlően kapja a megvilágítást a Naptól.



A napéjegyenlőség különböző dátumokra csúszkálása a naptári és "szoláris év" hosszának eltérésén kívül a gregorián naptár pontatlanságának, illetve a szökőévnek tudható be. Szökőévekben esik korábbra a csillagászatilag esemény, majd évente későbbre tolódik. Az így kiszámolt dátumok szerint 2047-ig március 20-án lesz napéjegyenlőség, 2048-ban pedig már március 19-ére esik ugyanezen jeles nap. A legközelebbi március 21-ei napéjegyenlőség 2102-ben lesz esedékes. Az idei időpont rendkívül korainak számít, utoljára 124 évvel ezelőtt esett ennél korábbra - írta az Időkép.



Csillagászati szempontból ennek nincs jelentősége, ilyenkor nem történik semmi különös az égen, inkább meteorológiailag és a húsvét kijelölése miatt fontos - mondta korábban az InfóRádiónak Sárneczky Krisztián, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának munkatársa.



Érdekesség, hogy a csillagászati napéjegyenlőség kifejezés, definíció szerint, a Nap középpontjára vonatkozik, az égitest "széle" azonban reggel ennél hamarabb, este később hagyja el a horizontot. Fénye pedig, a légkörből való szóródásnak köszönhetően, ennél is korábban világítja be a félgömböt. Így lehetséges, hogy a nappal ilyenkor már 26 perccel hosszabb az éjszakánál. A nappalok és éjjelek egyezése csak a déli és északi félteke napszakjainak hosszát tekintve jön létre.



Idén nem hoz tartós tavaszias időjárást a csillagászati tavasz, szombattól jelentős lehűlés érkezik.