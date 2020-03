Időjárás

Sok eső jön

Vasárnap szerte az országban borongós időre készülhetünk, és bárhol előfordulhat kisebb eső, főként a délutáni óráktól. Helyenként megélénkül a délkeleti szél, de jelentős szélerősödés nem várható. Az átlagosnál kissé enyhébb lesz az idő. Éjszaka már országszerte jelentősebb esőre készülhetünk. Tovább erősödik a szél, és enyhe lesz az éjszaka - írja az Eumet.hu előrejelzése.



Hétfőn északkeleten még számítani kell esőre, sok felhőre, másutt csak futó záporok alakulhatnak ki elszórtan, és már reggeltől nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap. Kifejezetten enyhe, tavaszi időre készülhetünk. Kezdetben, a középső országrészben erős északnyugati, keleten és nyugaton egész nap erős délnyugati szél fúj, a Tiszántúlon viharos lökésekkel. Délután a középső területeken is délnyugatira fordul a szél. Éjszaka újból beborul az ég, és az ország északi felén jelentősebb esőre készülhetnek az ottélők, míg délen csak kisebb eső lehet.

Kedden is alapvetően borongós, többfelé esős időre van kilátás, délnyugaton jelentős csapadékkal. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, keleten kissé élénk délies szél fúj.



Szerdán, nyugaton változóan felhős-napos, keletebbre továbbra is borult idő valószínű, és kisebb eső, északon havas eső is lehet. A Dunántúlon erős északnyugati szél fúj.



Csütörtökön is marad a borongós, kellemetlen időjárás, a Dunántúlon viharos északi, északnyugati széllel, a Duna vonalától keletre pedig kiadós esővel, havas esővel, néhol akár havazással. Ott is erős lesz az északnyugati szél.



Pénteken némileg javulni látszik időjárásunk, nyugaton napsütés, keleten még felhős idő, de már csak elvétve, gyenge zápor fordulhat elő.