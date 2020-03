Időjárás

Elérte a Brit-szigeteket a Jorge viharciklon

24 óra leforgása alatt 33 hPa-t süllyedt a Jorge névre keresztelt ciklon középpontjában a légnyomás: péntek reggel 6 UTC-kor még 986, szombat reggel ugyanekkor 953 hPa volt. Viharciklonról abban az esetben beszélhetünk, ha egy mérsékelt övi ciklon középontjában a légnyomás 24 óra alatt legalább 24 hPa-t süllyed, így Jorge ennek a feltételnek eleget téve viharciklonná fejlődött - számolt be róla az Időkép.

Közel 950 hPa-ig süllyedhet szombat délután a ciklon középpontjában a légnyomás /Előrejelző modell: ICON-EU, forrás: WXCharts.com

A ciklon szombat hajnalban nyugat felől a Brit-szigetek térségét is elérte, délelőtt Írország nyugati partjainál már 130 km/órás széllökést is eredményezett.

130 km/órás széllökés Írország nyugati partjainál /forrás: Meteociel.fr/

A német ICON-EU modell előrejelzése szerint a szigetországtól nyugatra a nyílt óceánon akár 200 km/órát elérő lökések is lehetnek a nap folyamán, de a parti területeken is előfordulhat 150 km/órát megközelítő vagy elérő széllökés. A ciklonhoz különösen Észak-Írországban és Skóciában nagy mennyiségű csapadék is társulhat, így az idei február messzemenően a legcsapadékosabb lehet Nagy-Britanniában a mérések kezdete óta.

Az ICON-EU modell legerősebb széllökésekre vonatkozó előrejelzése szombat kora délutánra /forrás: WXCharts.com

Jorge vasárnapra kelet, északkelet felé haladva elhagyja a Brit-szigetek térségét, közben jelentősen gyengül is majd.