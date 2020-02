Időjárás

16 fok is lehet hétvégén

Pénteken még egy hidegfront hatására sokfelé lesz viharos szél, de aztán melegszik az idő a hét végén. 2020.02.20 14:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Pénteken a nap első felében jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég délnyugaton néhol, másutt többfelé esővel, az északkeleti vidékeken havas eső, hó is valószínű. Délután a csapadék egyre inkább a keleti megyékre koncentrálódik, és előbb a Dunántúlon, estétől a középső, majd a keleti tájakon is csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég. Emellett a szél sokfelé megerősödik, főleg az északi és középső részeken viharossá fokozódik.



A szél veszélye miatt pénteken Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Tolna, Vas és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakul, a Dunántúlon lesz az enyhébb idő. A legmagasabb hőmérséklet az ország északkeleti harmadán 2 és 6, másutt többnyire 7 és 12 fok között valószínű.



Szombaton napsütésre kell készülni, csapadék nem várható. A szél megélénkül, kis területen meg is erősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximumhőmérséklet 7-13 fok között alakul, nyugaton lesz a melegebb, északkeleten a hűvösebb.



Vasárnap többnyire erősen felhős, vagy borult idő várható. Délnyugaton estig nem valószínű csapadék, onnan észak, északkelet felé haladva ugyanakkor fokozatosan növekszik az eső, záporeső esélye. A szél többfelé erős, néhol viharos lesz. A leghidegebb órákban 1-7 fok lesz. Napközben 10-16 fokig melegszik az idő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.