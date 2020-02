Időjárás

Betemette Törökországot a hó

Hatalmas hómennyiség temette be Törökország keleti tájait a napokban. Néhány településen a hóvastagság elérte a 2 métert, ahol pedig a szél akadálytalanul végezhette a dolgát, közel 6 méter magas hófal jött létre - írja a Síelők.hu.



Ha a nagy havazás nem lenne elég, lavinaveszély is uralkodik az érintett területeken, korábban pedig -40 fokos hidegrekordot mértek az országban. Nem csak a magasan fekvő tájak fehéredtek ki, előfordult, hogy mindössze 50 méteres tengerszint feletti magasságban is havazott.