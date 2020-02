Időjárás

Esős péntek után száraz hétvége

A csapadékos péntek után száraz lesz az idő a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-nek.



Azt írták: pénteken kezdetben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé alakul ki eső, zápor, majd délelőtt északnyugat felől fokozatosan megszűnik a tartós csapadék, felszakadozik a felhőzet. Felhőátvonulások lesznek több-kevesebb napsütéssel, néhol futó zápor, északkeleten hózápor, a Dunántúlon helyenként zivatar előfordulhat. Emellett több helyen megerősödik, főként a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet pénteken mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.



Szombat reggelre főként keleten átmeneti köd, kis területen rétegfelhőzet is képződhet. Napközben nagyobbrészt napos idő várható. Csapadék nem lesz. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 3, napközben plusz 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggelre is több helyen köd, illetve rétegfelhőzet képződhet, napközben vastagodó fátyolfelhőzet szűri a napsütést. Elsősorban a Dunántúl északi felén helyenként megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 3, a maximumhőmérséklet plusz 7 és 14 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.