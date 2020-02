Vihar

Három halálos áldozatot követelt a Ciara Lengyelországban

A Lengyelország felett is tomboló Ciara vihar miatt több mint 55 ezer háztartás maradt áram nélkül, az erős szél épületeket rongált meg, és közlekedési fennakadásokat okozott - közölte hétfőn reggel a lengyel kormány biztonsági központja (RCB). A lengyel köztelevízió szerint három halálos áldozata is van a viharos szélnek.



Hétfő délután még közel 49,5 ezer háztartás volt áram nélkül.



A Bukowina Tatrzanska hegyi síközpontban délelőtt négy emberre ráomlott egy síkölcsönző viharos szél által letépett tetőzete. A kölcsönzőt hatósági engedély nélkül építették. A balesetben ketten - egy nő és egy 15 éves lánya - a helyszínen meghaltak. Az elhunyt asszony idősebb, 21 éves lányát súlyos sérülésekkel kórházba vitték, de nem sokkal később ő is meghalt.



Hétfő délutáni közlemény szerint a viharnak 6 sérültje is van.



Vasárnaptól hétfő estig több mint 2 ezer alkalommal riasztották a tűzoltókat, akik mindenekelőtt kidőlt fákat, leszakadt faágakat távolítottak el.



Az áramkiesések az RCB szerint a leginkább a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaságot, valamint az északon fekvő Nyugat-pomerániai vajdaságot érintik.



Több közúton, ezen belül az országot észak-déli irányban átszelő A1 autópálya alsó-sziléziai szakaszán, valamint öt tengermelléki vasúti szakaszon a vihar fennakadásokat okozott. A Swinoujscie balti-tengeri kikötőből nem indítottak kompokat, a lengyelországi repülőterek pedig az Európában fennálló időjárási viszonyok miatt több nemzetközi járatot is töröltek.



A vihar hétfő délutánig 25 gazdasági épületet rongált meg, valamint 245 lakóházat. A dél-lengyelországi Kujawy faluban a leszakadt áramvezeték egy gazdasági épületre esett rá, s az áramütés miatt elpusztult 16 tehén.



Az országos meteorológiai szolgálat már vasárnap másodfokú viharriasztást adott ki szinte az egész ország területére. Két dél-lengyelországi vajdaságban - a nyugaton fekvő Alsó-sziléziaiban, valamint a Kárpátaljaiban - harmadfokú, akár katasztrófajellegű jelenségekre is figyelmeztető riasztás érvényes.



Az óránkénti 120 kilométeres viharos széllökések veszélye miatt az RCB vasárnap figyelmeztető sms üzeneteket küldött szét az ország déli részében fekvő öt vajdaság lakosainak. Ebben lehetséges áramszünetekről tájékoztattak, és arra kérték az embereket, hogy aki teheti, maradjon otthon.